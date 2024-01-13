ЗСУ відбили більше 20 атак армії РФ в районі Мар'їнки — Генштаб

Українські військові протягом відбили 26 атак злочинної армії РФ в районі Мар'їнки на Донеччині та продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 89 разів вступали у бій із підрозділами російських окупантів.

Зокрема, підрозділи ЗСУ протистоять проникненню ворожих ДРГ на Сіверському та Слобожанському напрямку.

Біля Синьківки в районі Куп’янська на Харківщині відбито 9 ворожих атак.

В районах Макіївки та та Григорівки на Луганщині та поблизу Веселого на Донеччині на Лиманському напрямку відбито 6 атак окупантів.

В районі Бахмута українські військові зупинили 5 атак військових злочинців армії РФ поблизу Андріївки та Кліщіївки.

В районі Авдіївки ЗСУ відбивають численні спроби окупантів оточити місто. Протягом доби відбито 4 біля самої Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського.

В районі Мар’їнки відбито 26 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Красногорівки, Георгіївки Новомихайлівки.

В районі Шахтарска українські військові 4 рази відбили спроби наступу окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського.

У Запорізькій області відбито 8 ворожих атак західніше Вербового та Роботиного.

У Херсонській області українські військові відбили 9 ворожих атак на лівому березі Дніпра, де наші захисники продовжують утримувати плацдарм та завдавати численних втрат російським окупантам.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

У той же час протягом доби окупанти випустили по Україні 7 ракет, та здійснили 65 авіаударів, провели 44 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали:

Вовчанськ, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка Харківської області;

Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області;

Зелена Долина, Колодязі, Богданівка, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ

За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові ліквідували ще 700 російських загарбників.

Втрати армії РФ від початку масштабного вторгнення складають: