ВСУ поразили 9 артсистем и 4 средства ПВО армии РФ — Генштаб

Российские оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят врагу значительные потери.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 13.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 49 боевых столкновений.

Всего за сутки враг нанес 32 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск и Веселое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Константиновка, Хотинь, Поповка, Волфине Сумской области; Гатище, Плетеновка, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Песчаное, Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки в районе Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Михайловка, Садово, Днепровское, Велетенське Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк и Змиевка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийским средствам, 4 средствам противовоздушной обороны, 1 складу боеприпасов и 1 станции РЭБ противника.