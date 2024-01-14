Американские аналитики заявили о переломе в войне РФ против Украины

Как считает команда ISW, вывод из строя более 20 российских ракет с помощью активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы можно считать новым переломным моментом в войне. Эксперты предполагают, что украинские возможности РЭБ вышли на новый уровень.
Украина смогла существенно усовершенствовать свои комплексы РЭБ
В Институте изучения войны обращают внимание на то, что средства РЭБ в большинстве случаев вели борьбу с российскими дронами, а не ракетными системами.
Кроме того, указано, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам являются частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение-защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны.
По словам спикера Воздушных сил ВС Юрия Игната, ракетный удар РФ 13 января был похож на удар, который враг устроил 8 января и в предыдущие разы.
Как считают американские аналитики, заявление Игната указывает на то, что украинские силы могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударах и, соответственно, внедрять инновации и адаптироваться к ним.
Ракетная атака РФ на Украину 13 января: что известно
В ночь на 13 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.
По словам ПС Украины, всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения врага.
Нашим силам ПВО удалось уничтожить 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-