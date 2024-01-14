Американские аналитики заявили о переломе в войне РФ против Украины

Как считает команда ISW, вывод из строя более 20 российских ракет с помощью активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы можно считать новым переломным моментом в войне. Эксперты предполагают, что украинские возможности РЭБ вышли на новый уровень.

Украина смогла существенно усовершенствовать свои комплексы РЭБ

В Институте изучения войны обращают внимание на то, что средства РЭБ в большинстве случаев вели борьбу с российскими дронами, а не ракетными системами.

Кроме того, указано, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам являются частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение-защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны.

Выведение из строя более 20 ракет с помощью "активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы" может быть переломом украинских возможностей радиоэлектронной борьбы. Поделиться

По словам спикера Воздушных сил ВС Юрия Игната, ракетный удар РФ 13 января был похож на удар, который враг устроил 8 января и в предыдущие разы.

Как считают американские аналитики, заявление Игната указывает на то, что украинские силы могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударах и, соответственно, внедрять инновации и адаптироваться к ним.

Ракетная атака РФ на Украину 13 января: что известно

В ночь на 13 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.

По словам ПС Украины, всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения врага.

Нашим силам ПВО удалось уничтожить 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.