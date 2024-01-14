Американські аналітики заявили про перелом у війні РФ проти України

Як вважає команда ISW, виведення з ладу понад 20 російських ракет за допомогою активних контрзаходів засобами радіоелектронної боротьби можна вважати новим переломним моментом у війні. Експерти припускають, що українські можливості радіоелектронної боротьби вийшли на новий рівень.

Україна змогла суттєво удосконалити свої комплекси РЕБ

В Інституті вивчення війни звертають увагу на те, що засоби РЕБ у більшості випадків вели боротьбу з російськими дронами, а не ракетними системами.

Окрім того, наголошується, що кампанія ударів Росії проти України і українська адаптація до протидії новим російським ударним комплексам є частиною ширшої тактичної і технологічної гонки "напад-захист" між можливостями дальньої авіації та протиповітряної оборони.

Виведення з ладу понад 20 ракет за допомогою "активних контрзаходів засобами радіоелектронної боротьби" може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби. Поширити

За словами спікера Повітряних сил ЗС Юрія Ігната, ракетний удар РФ 13 січня був схожий на удар, який ворог влаштував 8 січня і в попередні рази.

Як вважають американські аналітики, заява Ігната вказує на те, що українські сили можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них.

Ракетна атака РФ на Україну 13 січня: що відомо

У ніч на 13 січня армія РФ завдала ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

За словами ПС України, загалом зафіксовано 40 засобів повітряного нападу ворога.

Нашим силам ППО вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.