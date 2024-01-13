Українці зможуть збирати дрони для ЗСУ вдома — Федоров

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.
Українці можуть допомогти з дронами ЗСУ
Учасники проєкту “Народний дрон” збирають безпілотники для української армії. Приєднатися можливо всім бажаючим.
Про це Федоров повідомив у Telegram.
Під час навчання українці отримають доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.
Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.
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Федоров зазначив, що його відомство спільно із представниками Генштабу вже повністю забезпечили 43 роти ударних БпЛА.
У роти поставлені нові позашляховики Peugeot Landtrek.
Він підкреслив, що саме безпілотники радикально змінили обличчя цієї та усіх інших сучасних війн.
Вони знищують ворога, змінюють ситуацію на полі бою та зберігають життя нашим військовим.
Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.
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