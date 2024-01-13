Українці зможуть збирати дрони для ЗСУ вдома — Федоров

Українці можуть допомогти з дронами ЗСУ

Учасники проєкту “Народний дрон” збирають безпілотники для української армії. Приєднатися можливо всім бажаючим.

Про це Федоров повідомив у Telegram.

Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них – проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон. Поширити

Під час навчання українці отримають доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.

Збираєте FPV – надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний – дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Поширити

Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.

FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту – і будьте залученими до перемоги, – закликав він. Поширити

Що відомо про успіхи Армії дронів протягом першого тижня 2024 року

Федоров зазначив, що його відомство спільно із представниками Генштабу вже повністю забезпечили 43 роти ударних БпЛА.

У роти поставлені нові позашляховики Peugeot Landtrek.

За минулий тиждень ударні роти БпЛА вразили 182 опорні пункти. Це укріплені позиції, де зосереджено багато вогневої техніки. Саме з них росіяни обстрілюють позиції Сил оборони. Крім цього, наші оператори БпЛА вразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат і 33 російські вантажівки, - зазначив Федоров. Поширити

Він підкреслив, що саме безпілотники радикально змінили обличчя цієї та усіх інших сучасних війн.

Вони знищують ворога, змінюють ситуацію на полі бою та зберігають життя нашим військовим.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

