Украинцы смогут собирать дроны для ВСУ дома — Федоров

Украинцы могут помочь с дронами ВСУ

Участники проекта "Народный дрон" собирают беспилотники для украинской армии. Присоединиться можно всем желающим.

Об этом Фёдоров сообщил в Telegram.

Украинцы постоянно создают крутые инициативы, чтобы помочь Силам обороны. Хочу рассказать об одной из них – проекте "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит вас, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон. Поделиться

Во время обучения украинцы получат доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхев инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы.

Собираете FPV – отправляете инструкторам Victory Drones. После этого беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с тяжестью. Если тест успешен – дрон передадут военным. Старт курса каждые две недели. Обучение полностью бесплатно. Поделиться

Федоров отметил, что участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. В общей сложности более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, остальное нужно было кое-что доработать. По словам министра, это очень высокий показатель для пилотного сборника.

FPV-дроны стали геймченджерами в этой войне. Присоединяйтесь к проекту – и будьте вовлечены в победу, – призвал он. Поделиться

Что известно об успехах Армии дронов в течение первой недели 2024 года

Федоров отметил, что его ведомство совместно с представителями Генштаба уже полностью обеспечило 43 роты ударных БпЛА.

В роты поставлены новые внедорожники Peugeot Landtrek.

За прошедшую неделю ударные роты БпЛА поразили 182 опорных пункта. Это укрепленные позиции, где сосредоточено много огневой техники. Именно из них россияне обстреливают позиции сил обороны. Кроме этого, наши операторы БпЛА поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 орудий и 33 российских грузовика, – отметил Федоров. Поделиться

Он подчеркнул, что именно беспилотники радикально изменили облик этой и всех других современных войн.

Они уничтожают врага, изменяют ситуацию на поле боя и сохраняют жизнь нашим военным.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

