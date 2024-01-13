Украинцы смогут собирать дроны для ВСУ дома — Федоров

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призывает украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны на дому.
Украинцы могут помочь с дронами ВСУ
Участники проекта "Народный дрон" собирают беспилотники для украинской армии. Присоединиться можно всем желающим.
Об этом Фёдоров сообщил в Telegram.
Во время обучения украинцы получат доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхев инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы.
Федоров отметил, что участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. В общей сложности более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, остальное нужно было кое-что доработать. По словам министра, это очень высокий показатель для пилотного сборника.
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Федоров отметил, что его ведомство совместно с представителями Генштаба уже полностью обеспечило 43 роты ударных БпЛА.
В роты поставлены новые внедорожники Peugeot Landtrek.
Он подчеркнул, что именно беспилотники радикально изменили облик этой и всех других современных войн.
Они уничтожают врага, изменяют ситуацию на поле боя и сохраняют жизнь нашим военным.
Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
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