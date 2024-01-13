Боєць ЗСУ збив переносним ЗРК "Ігла" російську крилату ракету

Українські герої продовжують демонструвати фантастичну незламніть та креативність. Захисник Євген збив російську крилату ракету з переносного ЗРК "Ігла".
Знищив крилату ракету з переносного ЗРК
Стрілець-зенітник Євген служить у Херсонській зенітній ракетній бригаді повітряного командування "Південь". Крилату ракету він збив вперше у житті.
Про це повідомило Повітряне командування “Південь” у Facebook.
Так, спершу Євген почув звук, а далі побачив ракету у тепловізор.
За наведенням ССО знищено ворожі РСЗВ Торнадо та САУ Мста
Сили спецоперацій ЗСУ виявили, а Сили оборони уразили російські 152-мм самохідну гаубицю та реактивну систему залпового вогню на Південному напрямку.
Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели на них вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
Зазначається, що внаслідок вогневого ураження "Мсту-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і вона не підлягає відновленню.
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