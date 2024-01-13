Боєць ЗСУ збив переносним ЗРК "Ігла" російську крилату ракету
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєць ЗСУ збив переносним ЗРК "Ігла" російську крилату ракету

Повітряне командування "Південь"
ЗСУ

Українські герої продовжують демонструвати фантастичну незламніть та креативність. Захисник Євген збив російську крилату ракету з переносного ЗРК "Ігла".

Знищив крилату ракету з переносного ЗРК

Стрілець-зенітник Євген служить у Херсонській зенітній ракетній бригаді повітряного командування "Південь". Крилату ракету він збив вперше у житті.

Про це повідомило Повітряне командування “Південь” у Facebook.

Так, спершу Євген почув звук, а далі побачив ракету у тепловізор.

Спершу почув звук, далі побачив її у тепловізор. Зафіксував ціль, зробив накол і натиснув “навздогін”. Чіткий постріл – і російську ракету ліквідовано, – мовиться у повідомленні.

За наведенням ССО знищено ворожі РСЗВ Торнадо та САУ Мста

Сили спецоперацій ЗСУ виявили, а Сили оборони уразили російські 152-мм самохідну гаубицю та реактивну систему залпового вогню на Південному напрямку.

Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г".

Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели на них вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження "Мсту-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і вона не підлягає відновленню.

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