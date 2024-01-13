Боєць ЗСУ збив переносним ЗРК "Ігла" російську крилату ракету

Українські герої продовжують демонструвати фантастичну незламніть та креативність. Захисник Євген збив російську крилату ракету з переносного ЗРК "Ігла".

Знищив крилату ракету з переносного ЗРК

Стрілець-зенітник Євген служить у Херсонській зенітній ракетній бригаді повітряного командування "Південь". Крилату ракету він збив вперше у житті.

Про це повідомило Повітряне командування “Південь” у Facebook.

Так, спершу Євген почув звук, а далі побачив ракету у тепловізор.

Спершу почув звук, далі побачив її у тепловізор. Зафіксував ціль, зробив накол і натиснув “навздогін”. Чіткий постріл – і російську ракету ліквідовано, – мовиться у повідомленні. Поширити

За наведенням ССО знищено ворожі РСЗВ Торнадо та САУ Мста

Сили спецоперацій ЗСУ виявили, а Сили оборони уразили російські 152-мм самохідну гаубицю та реактивну систему залпового вогню на Південному напрямку.

Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г". Поширити

Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели на них вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження "Мсту-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і вона не підлягає відновленню.