Сили ППО збили 21 "шахед" під час нічної атаки РФ

Російські окупанти атакували Україну вночі проти 4 січня дронами та ракетами. 21 БПЛА збили сили протиповітряної оборони.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи

Як зазначають військові, у ніч на 7 січня окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Основні напрямки удару – південь та схід.

Повітряні сили зазначають, що 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Що відомо про атаку "шахедами" 6 та 7 січня

Ввечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили в Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.

Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей.

Крім того, вдень 6 січня агресор вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Покровського району Донецької області. Загинули понад 10 осіб, серед них є діти. Пошкоджено більше 75 будинків.