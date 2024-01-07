Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Российские оккупанты атаковали Украину ночью против 4 января дронами и ракетами. 21 БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.

Силы ПВО озвучили результаты своей работы

Как отмечают военные, в ночь на 7 января оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины.

Основные направления удара – юг и восток.

Воздушные силы отмечают, что 21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Что известно об атаке "шахедами" 6 и 7 января

Вечером в субботу, 6 января, силы ПВО уничтожили в Днепропетровской области 7 вражеских беспилотников.

В результате атаки пострадал дом, где проживали 22 семьи. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей.

Кроме того, днем 6 января агрессор ударил ракетами С-300 по населенным пунктам Покровского района Донецкой области. Погибли более 10 человек, среди них есть дети. Повреждены более 75 домов.

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