ВСУ за сутки уничтожили 800 солдат РФ, 7 танков и 16 дронов — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 363 870 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 800 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 6018 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 11 158 (+16) ед.;

артиллерийских систем – 8617 (+13) ед.;

РСЗО – 950 (+1) ед.;

средства ПВО – 633 (+2) ед.;

самолетов – 329 ед;

вертолетов - 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6787 (+16) ед.;

крылатые ракеты – 1786 ед.;

корабли/катера - 23 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 11 478 (+15) ед;

специальная техника – 1317 (+4) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлениях захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.