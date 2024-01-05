ВСУ уничтожили за сутки почти 500 российских оккупантов на Таврийском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили за сутки почти 500 российских оккупантов на Таврийском направлении

Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления
ВСУ
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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Больше всего потерь оккупанты понесли на Таврийском направлении

В течение 4 января украинские бойцы ликвидировали еще около 500 российских оккупантов на Таврийском направлении. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления в Facebook.

В общей сложности, на Таврийском направлении враг нанес 14 авиаударов, 47 боевых столкновений и совершил 1008 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районе Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Общие потери российской армии составили 470 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 68 единиц военной техники врага.

  • 7 танков;

  • 11 ББМ;

  • 14 артсистем;

  • 20 БПЛА;

  • 14 автомобилей;

  • 2 единицы спецтехники.

Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация поразила 4 артиллерийских средства противника.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 5 января, составили 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 артсистем и 40 единиц автотехники.

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