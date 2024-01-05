ЗСУ знищили за добу майже 500 російських окупантів на Таврійському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Більше всього втрат окупанти понесли на Таврійському напрямку

Протягом 4 січня українські бійці ліквідували ще майже 500 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 68 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, 47 бойових зіткнень та здійснив 1008 артобстрілів.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Загальні втрати російської армії склали 470 осіб.

Також українські бійці знищили 68 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

7 танків;

11 ББМ;

14 артсистем;

20 БПЛА;

14 автомобілів;

2 одиниці спецтехніки.

Окрім того, було знищено один склад боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація уразила 4 артилерійських засоби противника.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 січня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363070 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 дронів, 30 артсистем та 40 одиниць автотехніки.