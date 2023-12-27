Генерал Тарнавський озвучив прогноз щодо бойових дій у 2024 році

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський допускає, що 2024 рік буде важчим у плані ведення бойових дій.
2024 рік може бути важчим
В інтерв'ю ВВС Україна Тарнавський відповів на питання про очікування та прогнози на 2024 рік. Тарнавський допускає, що наступний рік може бути важчим.
Також його запитали, чи реально в наступному році закінчити війну.
Ситуація з озброєнням українських військових
Тарнавський каже, що на сьогодні великою проблемою є брак боєприпасів різних видів і майже всіх номенклатур.
Росіяни також дуже швидко розвивають засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює застосування високоточної зброї на великій дальності.
Також актуальним питанням є постачання зенітних ракетних комплексів типу Stormer, Avenger, Stinger.
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