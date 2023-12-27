Генерал Тарнавський озвучив прогноз щодо бойових дій у 2024 році

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський допускає, що 2024 рік буде важчим у плані ведення бойових дій.

2024 рік може бути важчим

В інтерв'ю ВВС Україна Тарнавський відповів на питання про очікування та прогнози на 2024 рік. Тарнавський допускає, що наступний рік може бути важчим.

Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий. Поширити

Також його запитали, чи реально в наступному році закінчити війну.

Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання – перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога. Поширити

Ситуація з озброєнням українських військових

Тарнавський каже, що на сьогодні великою проблемою є брак боєприпасів різних видів і майже всіх номенклатур.

Гостро дуже стоїть питання щодо боєприпасів для артилерійських систем 122 і 152 міліметрів. Хочу також звернути увагу на те, що противник, знаючи наші можливості щодо дальності ураження, розмістив свої артилерійські підрозділи на критичній відстані – там, де ми не можемо впливати на його дії. Поширити

Росіяни також дуже швидко розвивають засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює застосування високоточної зброї на великій дальності.

Також актуальним питанням є постачання зенітних ракетних комплексів типу Stormer, Avenger, Stinger.