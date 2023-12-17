Армія РФ збільшує активність артилерії на фронті — Тарнавський
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ збільшує активність артилерії на фронті — Тарнавський

Олександр Тарнавський
ЗСУ

Окупаційні війська збільшують активність артилерії на фронті, зокрема, на Таврійському напрямку. Але наші воїни тримають оборону.

Армія РФ збільшує активність артилерії на фронті

Ворог продовжує активні піхотні атаки та збільшив активність артилерійських підрозділів. Задіює для підтримки піхоти бронетехніку та авіацію, - зазначив генерал.

За минулу добу на Таврійському напрямку окупанти завдали ракетного удару, 13 авіаударів, 1044 артилерійських обстрілів та провели 55 бойових зіткнень.

Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках, - додав Тарнавський.

За його даними, вчора втрати російської армії у порівняні з минулою добою значно виросли - 576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема, знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем та 10 автомобілів.

Додамо, що Таврійський напрямок охоплює території Запорізької області та Донецької області, включно з Авдіївкою та Мар'їнкою.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

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