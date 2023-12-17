Армия РФ увеличивает активность артиллерии на фронте — Тарнавский

Оккупационные войска увеличивают активность артиллерии на фронте, в частности, на Таврическом направлении. Но наши воины держат оборону.
Армия РФ увеличивает активность артиллерии на фронте
За прошедшие сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли ракетный удар, 13 авиаударов, 1044 артиллерийских обстрела и провели 55 боевых столкновений.
По его данным, вчера потери российской армии по сравнению с прошлыми сутками значительно выросли - 576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожены 5 танков, 7 ББМ, 8 артсистем и 10 автомобилей.
Добавим, что Таврическое направление охватывает территории Запорожской области и Донецкой области, включая Авдеевку и Марьинку.
Ситуация на фронте
В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.
Недавно стало известно, что украинские воины отбили у окупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.
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