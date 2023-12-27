Генерал Тарнавский озвучил прогноз боевых действий в 2024 году

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский допускает, что 2024 год будет тяжелее в плане ведения боевых действий.

2024 год может быть тяжелее

В интервью BBC Украина Тарнавский ответил на вопросы об ожиданиях и прогнозах на 2024 год. Тарнавский допускает, что следующий год может быть тяжелее.

Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому, как говорится, нам – удачи, ну, а им – они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым. Поделиться

Также его спросили, реально ли в следующем году закончить войну.

Вопрос "завершить войну" я никогда не задаю. Вопрос – победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа. Поделиться

Ситуация с вооружением украинских военных

Тарнавский говорит, что на сегодняшний день большой проблемой является нехватка боеприпасов разных видов и почти всех номенклатур.

Остро стоит вопрос о боеприпасах для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров. Хочу также обратить внимание, что противник, зная наши возможности относительно дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии – там, где мы не можем влиять на его действия. Поделиться

Россияне также очень быстро развивают средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение высокоточного оружия на большой дальности.

Также актуальным вопросом является снабжение зенитных ракетных комплексов типа Stormer, Avenger, Stinger.