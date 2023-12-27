Генерал Тарнавский озвучил прогноз боевых действий в 2024 году

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский допускает, что 2024 год будет тяжелее в плане ведения боевых действий.
2024 год может быть тяжелее
В интервью BBC Украина Тарнавский ответил на вопросы об ожиданиях и прогнозах на 2024 год. Тарнавский допускает, что следующий год может быть тяжелее.
Также его спросили, реально ли в следующем году закончить войну.
Ситуация с вооружением украинских военных
Тарнавский говорит, что на сегодняшний день большой проблемой является нехватка боеприпасов разных видов и почти всех номенклатур.
Россияне также очень быстро развивают средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение высокоточного оружия на большой дальности.
Также актуальным вопросом является снабжение зенитных ракетных комплексов типа Stormer, Avenger, Stinger.
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