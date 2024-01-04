За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, злочинна армія РФ на Таврійському напрямку збільшила кількість атак на позиції українських військових у 2 рази.
Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку
Він підрекслив, що протягом доби на Таврійському напрямку було зафіксовано 25 ворожих авіаударів, 1 ракетний удар окупантів, 47 спроб ворожих атак та 875 обстрілів з артилерії.
Зазначається збереження високої загрози застосування російськими військовими злочинцями ракетного озброєння та дронів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
В районі Авдіївки на Донеччині українські військові продовжують стримувати потужні хвилі наступу російських окупантів.
Зокрема, протягом доби було відбито 13 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки і окрім цього ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського.
В районі Мар’їнки запеклі бої точаться поблизу Георгіївки та Новомихайлівки, де за добу ЗСУ відбили 14 ворожих атак.
В районі Шахтарска наступальних дій ворога не зафіксовано.
У Запорізькій області українськими військовими було відбито атаку військових злочинців армії РФ в районі Роботиного.
Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку
Зазначається, що протягом доби було ліквідовано 423 російських окупанта та 72 одиниці ворожої бойової техніки.
10 танків;
14 ББМ;
10 артсистем;
1 РСЗВ;
1 СПГ (АГС);
22 БПЛА;
10 автомобілів;
4 одиниці спецтехніки.
Окрім цього українські військові вразили два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника.
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