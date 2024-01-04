Армія РФ вдвічі збільшила активність на Таврійському напрямку — Тарнавський
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдвічі збільшила активність на Таврійському напрямку — Тарнавський

Артилерія ЗСУ
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Джерело:  online.ua

За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, злочинна армія РФ на Таврійському напрямку збільшила кількість атак на позиції українських військових у 2 рази. 

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

Російські окупанти знову збільшили, майже у два рази, кількість боєзіткнень. Продовжують активно завдавати авіаударів та обстрілювати наші позиції з артилерії, - наголошує Тарнавський.

Він підрекслив, що протягом доби на Таврійському напрямку було зафіксовано 25 ворожих авіаударів, 1 ракетний удар окупантів, 47 спроб ворожих атак та 875 обстрілів з артилерії.

Зазначається збереження високої загрози застосування російськими військовими злочинцями ракетного озброєння та дронів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

В районі Авдіївки на Донеччині українські військові продовжують стримувати потужні хвилі наступу російських окупантів.

Зокрема, протягом доби було відбито 13 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки і окрім цього ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського.

В районі Мар’їнки запеклі бої точаться поблизу Георгіївки та Новомихайлівки, де за добу ЗСУ відбили 14 ворожих атак.

В районі Шахтарска наступальних дій ворога не зафіксовано.

У Запорізькій області українськими військовими було відбито атаку військових злочинців армії РФ в районі Роботиного.

Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Зазначається, що протягом доби було ліквідовано 423 російських окупанта та 72 одиниці ворожої бойової техніки.

  • 10 танків;

  • 14 ББМ;

  • 10 артсистем;

  • 1 РСЗВ;

  • 1 СПГ (АГС);

  • 22 БПЛА;

  • 10 автомобілів;

  • 4 одиниці спецтехніки.

Окрім цього українські військові вразили два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника.

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