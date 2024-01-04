Армия РФ вдвое увеличила активность на Таврическом направлении — Тарнавский

По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступная армия РФ на Таврическом направлении увеличила количество атак на позиции украинских военных в 2 раза.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

Российские оккупанты снова увеличили, почти в два раза, количество боеприкосновений. Продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать наши позиции по артиллерии, - отмечает Тарнавский. Поделиться

Он подчеркнул, что в течение суток на Таврическом направлении было зафиксировано 25 вражеских авиаударов, 1 ракетный удар окупантов, 47 попыток вражеских атак и 875 обстрелов из артиллерии.

Отмечается сохранение высокой угрозы применения российскими военными преступниками ракетного вооружения и дронов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В районе Авдеевки Донецкой области украинские военные продолжают сдерживать мощные волны наступления российских оккупантов.

В частности, за сутки было отбито 13 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и кроме этого еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского.

В районе Марьинки ожесточенные бои идут вблизи Георгиевки и Новомихайловки, где за сутки ВСУ отразили 14 вражеских атак.

В районе Шахтерска наступательных действий врага не зафиксировано.

В Запорожской области украинскими военными была отражена атака военных преступников армии РФ в районе Роботиного.

Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении

Отмечается, что в течение суток было ликвидировано 423 российских кафира и 72 единицы вражеской боевой техники.

10 танков;

14 ББМ;

10 артсистем;

1 РСЗО;

1 СПГ (АГС);

22 БПЛА;

10 автомобилей;

4 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинские военные поразили два состава боеприпасов и еще один важный объект противника.