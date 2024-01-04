Армия РФ вдвое увеличила активность на Таврическом направлении — Тарнавский

По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступная армия РФ на Таврическом направлении увеличила количество атак на позиции украинских военных в 2 раза.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
Он подчеркнул, что в течение суток на Таврическом направлении было зафиксировано 25 вражеских авиаударов, 1 ракетный удар окупантов, 47 попыток вражеских атак и 875 обстрелов из артиллерии.
Отмечается сохранение высокой угрозы применения российскими военными преступниками ракетного вооружения и дронов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
В районе Авдеевки Донецкой области украинские военные продолжают сдерживать мощные волны наступления российских оккупантов.
В частности, за сутки было отбито 13 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и кроме этого еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского.
В районе Марьинки ожесточенные бои идут вблизи Георгиевки и Новомихайловки, где за сутки ВСУ отразили 14 вражеских атак.
В районе Шахтерска наступательных действий врага не зафиксировано.
В Запорожской области украинскими военными была отражена атака военных преступников армии РФ в районе Роботиного.
Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении
Отмечается, что в течение суток было ликвидировано 423 российских кафира и 72 единицы вражеской боевой техники.
10 танков;
14 ББМ;
10 артсистем;
1 РСЗО;
1 СПГ (АГС);
22 БПЛА;
10 автомобилей;
4 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские военные поразили два состава боеприпасов и еще один важный объект противника.
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