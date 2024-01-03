ВСУ отразили 47 атак армии РФ и нанесли 12 авиаударов по вражеским позициям — сводка Генштаба

За последние сутки украинские военные 47 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли 12 авиаударов по враждебным позициям, повлекши потери у врага среди личного состава и военной техники.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
В течение суток украинские военные отразили 8 атак преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Враг понес многочисленные потери в результате провальных штурмов и успешной работы украинской артиллерии.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника.
В течение суток террористическая армия РФ нанесла по Украине 6 ракетных ударов и 42 авиаудара, совершила 18 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Мороховец и Колодезно Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Тимоновичи, Архиповка, Леоновка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Волфин, Константиновка, Мирополье, Поповка Сумской области; Алисовка, Липцы, Лукьянцы, Старица, Зыбино, Отрадное Харьковской области.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары возле Петропавловки, Кучеровки, Подолов, Берестового Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки возле Богдановки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 19 - вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар вблизи Александрополя Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Авдеевка, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка, Екатериновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника возле Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Томарино, Новотягинка, Садовое, Херсон, Чернобаевка и Кизомис Херсонской области.
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