ВСУ отразили 47 атак армии РФ и нанесли 12 авиаударов по вражеским позициям — сводка Генштаба

За последние сутки украинские военные 47 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли 12 авиаударов по враждебным позициям, повлекши потери у врага среди личного состава и военной техники.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

В течение суток украинские военные отразили 8 атак преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Враг понес многочисленные потери в результате провальных штурмов и успешной работы украинской артиллерии.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника.

В течение суток террористическая армия РФ нанесла по Украине 6 ракетных ударов и 42 авиаудара, совершила 18 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта