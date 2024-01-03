ВСУ отразили 47 атак армии РФ и нанесли 12 авиаударов по вражеским позициям — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 47 атак армии РФ и нанесли 12 авиаударов по вражеским позициям — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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За последние сутки украинские военные 47 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли 12 авиаударов по враждебным позициям, повлекши потери у врага среди личного состава и военной техники.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

В течение суток украинские военные отразили 8 атак преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Враг понес многочисленные потери в результате провальных штурмов и успешной работы украинской артиллерии.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника.

В течение суток террористическая армия РФ нанесла по Украине 6 ракетных ударов и 42 авиаудара, совершила 18 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Мороховец и Колодезно Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Тимоновичи, Архиповка, Леоновка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Волфин, Константиновка, Мирополье, Поповка Сумской области; Алисовка, Липцы, Лукьянцы, Старица, Зыбино, Отрадное Харьковской области.

  • На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары возле Петропавловки, Кучеровки, Подолов, Берестового Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки возле Богдановки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 19 - вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар вблизи Александрополя Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Авдеевка, Невельское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка, Екатериновка.

  • На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

  • На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника возле Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Томарино, Новотягинка, Садовое, Херсон, Чернобаевка и Кизомис Херсонской области.

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