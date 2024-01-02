ВСУ поразили 2 ЗРК и артсистему армии РФ — сводка Генштаба

Враг не отказывается от намерения выбить подразделения Сил обороны Украины с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение 2 января российские оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий, но подразделения ВСУ и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 02.01.2024 по российскому вторжению надана Генеральным штабом ВСУ.

В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года. РФ продолжает атаковать гражданскую, критическую инфраструктуру и объекты промышленности, исторического и культурного наследия, нанося удары по военным целям. Основное направление удара – столица Украины. Жесткие удары были и по Харькову.

По уточненной информации, в сутки противник применил 135 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушной обороной уничтожено 107 воздушных целей: 35 из 35 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. 3 крылатых ракет "Калибр".

В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Также враг нанес 66 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 2 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и более 100 пострадавших и раненых гражданских лиц, среди которых и дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Константиновка, Владимировка, Кияница, Степок, Новодмитровка Сумской области; Охримовка, Бологовка, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населённых пунктов, среди которых Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага неподалеку от Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки и еще 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Авиационные удары пришлись по Новоданиловке и Орехово Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Железнодорожное, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Красного Маяка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Берислав, Тягинка, Херсон и Белозерка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийскую систему и склад горюче-смазочных материалов противника.