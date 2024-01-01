ВСУ отразили 18 российских штурмов на левобережье Днепра — сводка Генштаба

По данным Генштаба, в течение суток между Силами обороны и армией РФ произошло 56 боевых столкновений. Российские войска безуспешно атаковали на 5 направлениях.

ВСУ поразили 3 средства ПВО окупантов

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.

Враг нанес 1 ракетный и 81 авиационный удары, в том числе ударными дронами типа "Shahed-136/131", совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак кафиров возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском, Марьинском, Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Роботино Запорожской области. Здесь Силы обороны отразили 3 атаки.

На Херсонском направлении противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий, чтобы выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.