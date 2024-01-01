ЗСУ відбили 18 російських штурмів на лівобережжі Дніпра — зведення Генштабу

За даними Генштабу, протягом доби між Силами оборони та армією РФ відбулось 56 бойових зіткнень. Російські війська безуспішно атакували на 5 напрямках.

ЗСУ вразили 3 засоби ППО окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункт управління противника.

Ворог завдав 1 ракетний та 81 авіаційний ударів, у тому числі ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському, Мар’їнському, Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області. Тут Сили оборони відбили 3 атаки.

На Херсонському напрямку противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій, щоб вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.