ВСУ уничтожили более 800 оккупантов РФ, 49 артсистем и 7 танков — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 360 82 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 810 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5990 (+7) ед.;

боевых бронированных машин – 11100 (+13) ед;

артиллерийских систем – 8531 (+49) ед.;

РСЗО – 945 (+2) ед.;

средства ПВО – 626 (+1) ед.;

самолетов – 329 ед.;

вертолетов – 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53) ед.;

крылатые ракеты – 1710 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 11365 (+35) ед.;

специальная техника – 1284 (+7) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника неподалеку от Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий.