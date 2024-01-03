ВСУ выбили россиян с некоторых позиций вблизи Вербового — сводка Генштаба

Силам обороны Украины удалось оттеснить российских захватчиков с некоторых позиций возле Вербового на Запорожье. Кроме того, украинские воины не дали врагу прорвать свою оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

Потери армии РФ по состоянию на утро 3 января:

личного состава – около 361 500 (+680) человек,

танков − 5 990 (+0) ед,

боевых бронированных машин − 11 107 (+7) ед,

артиллерийских систем − 8 546 (+15) ед,

РСЗО − 945 (+0) ед,

средств ПВО − 629 (+3) ед,

самолетов − 329 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 748 (+36) ед,

крылатых ракет − 1 783 (+73) ед,

кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 11 391 (+26) ед,

специальной техники – 1 298 (+14) ед.

Главные события на украинском фронте 2-3 января

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа "Shahed-136/131".

Также было зафиксировано 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и мирным украинцам.

На Бахмутском направлении наши защитники смогли отразить 6 атак российских захватчиков в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Поделиться

Кроме того, сообщается, что в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении бойцы ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

2 января солдаты РФ совершили на этом участке фронта 9 безуспешных штурмовых действий.

Согласно данным Генштаба, украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.