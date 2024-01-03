ВСУ выбили россиян с некоторых позиций вблизи Вербового — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ выбили россиян с некоторых позиций вблизи Вербового — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силам обороны Украины удалось оттеснить российских захватчиков с некоторых позиций возле Вербового на Запорожье. Кроме того, украинские воины не дали врагу прорвать свою оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

Потери армии РФ по состоянию на утро 3 января:

  • личного состава – около 361 500 (+680) человек,

  • танков − 5 990 (+0) ед,

  • боевых бронированных машин − 11 107 (+7) ед,

  • артиллерийских систем − 8 546 (+15) ед,

  • РСЗО − 945 (+0) ед,

  • средств ПВО − 629 (+3) ед,

  • самолетов − 329 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 748 (+36) ед,

  • крылатых ракет − 1 783 (+73) ед,

  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 391 (+26) ед,

  • специальной техники – 1 298 (+14) ед.

Главные события на украинском фронте 2-3 января

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа "Shahed-136/131".

Также было зафиксировано 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и мирным украинцам.

На Бахмутском направлении наши защитники смогли отразить 6 атак российских захватчиков в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Кроме того, сообщается, что в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении бойцы ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

2 января солдаты РФ совершили на этом участке фронта 9 безуспешных штурмовых действий.

Согласно данным Генштаба, украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и состав горюче-смазочных материалов россиян.

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