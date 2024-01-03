ЗСУ вибили росіян з деяких позицій біля Вербового — зведення Генштабу

Силам оборони України вдалося вигнати російських загарбників з деяких позицій біля Вербового на Запоріжжі. Окрім того, українські воїни не дали ворогу прорвати свою оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

Втрати армії РФ станом на ранок 3 січня:

особового складу − близько 361 500 (+680) осіб,

танків − 5 990 (+0) од,

бойових броньованих машин − 11 107 (+7) од,

артилерійських систем − 8 546 (+15) од,

РСЗВ − 945 (+0) од,

засобів ППО − 629 (+3) од,

літаків − 329 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 748 (+36) од,

крилатих ракет − 1 783 (+73) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 391 (+26) од,

спеціальної техніки − 1 298 (+14) од.

Головні події на українському фронті 2-3 січня

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, зокрема й дронами типу "Shahed-136/131".

Також було зафіксовано щонайменше 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та мирним українцям.

На Бахмутському напрямку наші захисники змогли відбити 6 атак російських загарбників в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Поширити

Окрім того, наголошується, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку бійці ЗСУ надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

2 січня солдати РФ здійснили на цій ділянці фронту 9 безуспішних штурмових дій.

Згідно з даними Генштабу, українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.