ВСУ имеют успехи в Запорожской области — аналитики ISW

Украинские военные добились ограниченных успехов в Запорожской области и продолжают сдерживать наступление преступной армии РФ в районах Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 3-4 января украинские военные продолжают вести позиционные бои с подразделениями оккупационной армии вдоль линии фронта Купянск-Сватово-Кременная без подтвержденных изменений.

В частности, позиционные бои шли к северо-востоку и востоку от Купянска, в районе Синьковки, Лимана и Петропавловки, к западу и юго-западу от Кременной в районе Тернов и Серебрянского лесничества.

По словам командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского, преступная армия РФ проводит перегруппировку и наносит многочисленные удары управляемыми авиабомбами в направлении Лимана.

В то же время аналитики подтверждают недавнее продвижение российских окупантов к северо-западу от Бахмута.

Геолокационные данные на 2 января подтверждают, что российские военные преступники продвинулись к северу от дороги Бахмут-Хромово между Богдановкой и Хромовым.

По информации Сырского, возле Богдановки продолжаются интенсивные бои и российские войска пытаются продвинуться в направлении Временного Яра.

Аналитики ISW также ссылаются на украинские и российские источники, сообщающие о позиционных боях северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и Хромового, к западу от Бахмута, в районе Ивановского и юго-западнее Бахмута, в районе Курдюмовки, Клещиевки и Андреев.

Эксперты также обращают внимание на недавние заявления окупантов о наступлении к юго-западу от Авдеевки.

Геолокационные данные, как отмечают аналитики, указывают на то, что российским военным преступникам удалось достичь незначительного усиления на северо-западном берегу Измайловского пруда на окраине Первомайского, юго-западнее Авдеевки.

Кроме этого позиционные бои идут к северо-западу от Авдеевки, в районе Новобахмутовки, Степного и Бердичева, на северо-западной и юго-восточной окраинах Авдеевки и юго-западнее Авдеевки, в районе Невельского и Первомайского.

Аналитики также указывают на недавние успехи и продвижение российских окупантов юго-западнее Донецка.

Геолокационные данные по состоянию на 3 января указывают, что армии РФ удалось добиться ограниченных успехов к юго-востоку от Победы, примерно в 10 км к юго-западу от Донецка.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка.

Что известно о ситуации на южном фронте

Аналитики ISW отмечают, что украинские военные и российские оккупанты вели позиционные бои на границе Донецкой и Запорожской областей, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Позиционные бои продолжались юго-западнее Великой Новоселовки, недалеко от Приютного и западнее Старомайорского.

По информации аналитиков, украинским военным удалось добиться незначительных успехов в западной части Запорожской области в течение 3 января.

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области 3 января, но подтвержденных территориальных продвижений в этом районе не было. Российские и украинские войска продолжали встречаться в боях у Кринок.