ЗСУ мають успіхи у Запорізькій області — аналітики ISW

Українські військові досягли обмежених успіхів у Запорізькій області та продовжують стримувати наступ злочинної армії РФ в районах Бахмуту та Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 3-4 січня українські військові продовжують вести позиційні бої із підрозділами окупаційної армії уздовж лінії фронту Куп'янськ-Сватово-Кремінна без підтверджених змін.

Зокрема, позиційні бої точились на північний схід та схід від Куп'янська, в районі Синьківки, Лимана та Петропавлівки, на захід та південний захід від Кремінної в районі Тернів та Серебрянського лісництва.

За словами командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, злочинна армія РФ проводить перегрупування і завдає численних ударів керованими авіабомбами у напрямку Лимана.

У той же час аналітики підтверджують недавнє просування російських окупантів на північний захід від Бахмута.

Геолокаційні дані станом на 2 січня підтверджують, що російські військові злочинці просунулись на північ від дороги Бахмут-Хромово між Богданівкою та Хромовим.

За інформацією Сирського, біля Богданівки продовжуються інтенсивні бої й що російські війська намагаються просунутися у напрямку Часового Яру.

Аналітики ISW також посилаються на українські та російські джерела, які повідомляють про позиційні бої на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового, на захід від Бахмута, в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута, в районі Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки.

Експерти також звертають увагу на нещодавні заяви окупантів щодо наступу на південний захід від Авдіївки.

Геолокаційні данні, як зазначають аналітики, вказують на те, що російським військовим злочинцям вдалось досягнути незначного підсилення на північно-західному березі Ізмайлівського ставка на околиці Первомайського, на південний захід від Авдіївки.

Окрім цього позиційні бої точаться на північний захід від Авдіївки, в районі Новобахмутівки, Степового та Бердичева, на північно-західній та південно-східній околицях Авдіївки та на південний захід від Авдіївки, в районі Невельського та Первомайського.

Аналітики також вказують на нещодавні успіхи та просування російських окупантів на південний захід від Донецьк.

Геолокаційні дані станом на 3 січня вказують, що армії РФ вдалось досягти обмежених успіхів на південний схід від Побєди, приблизно за 10 км на південний захід від Донецька.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

Аналітики ISW зазначають, що українські військові та російські окупанти вели позиційні бої на кордоні Донецької і Запорізької областей, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Позиційні бої тривали на південний захід від Великої Новоселівки, недалеко від Приютного та на захід від Старомайорського.

За інформацією аналітиків, українським військовим вдалось досягти незначних успіхів у західній частині Запорізької області протягом 3 січня.

Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області 3 січня, але підтверджених територіальних поступів у цьому районі не було. Російські та українські війська продовжували зустрічатися у боях біля Кринок.