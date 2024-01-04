Украинские военные за прошедшие сутки отбили 14 атак преступной армии РФ в районе одной только Марьинки в Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ на фронте и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 58 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.

Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий, - говорится в сводке. Поделиться

В то же время в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 7 ракет, нанесли 58 авиаударов и совершили 57 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Во вражеские авиаудары попали:

Золочев, Мороховец, Пильная, Колодезное, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Ивановка, Берестово Харьковской области;

Стельмаховка, Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области;

Терны, Спорное, Северное, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области;

Орехов, Новодаровка Запорожской области;

Червоный Маяк, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий. В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 780 российских окупантов.

Общие потери армии РФ с начала масштабного вторжения составляют: