ВСУ нанесли армии РФ значительные потери на левобережье Днепра — сводка Генштаба

В течение 5 января на фронте произошло 56 боевых столкновений. ВСУ удается успешно сдерживать врага, несмотря на постоянные атаки, а также уничтожать личный состав и технику армии РФ.
Генштаб ВСУ рассказал, что происходит на фронте 5 января
Сообщается, что российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 16 авиационных ударов.
Кроме того, указано, что было зафиксировано 12 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам.
На Купянском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника в районе Синьковки Харьковской области.
Как сообщает Генштаб ВСУ, на Авдеевском направлении бойцы ВСУ смогли отбить 3 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 – вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
Что известно о новых успехах ВСУ на поле боя
По словам украинских воинов, солдаты РФ не отказываются от планов выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.
Кроме того, сообщается, что 5 января украинские пилоты нанесли удары по 5 районам сосредоточения личного состава врага.