ВСУ нанесли армии РФ значительные потери на левобережье Днепра — сводка Генштаба

В течение 5 января на фронте произошло 56 боевых столкновений. ВСУ удается успешно сдерживать врага, несмотря на постоянные атаки, а также уничтожать личный состав и технику армии РФ.

Генштаб ВСУ рассказал, что происходит на фронте 5 января

Сообщается, что российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 16 авиационных ударов.

Кроме того, указано, что было зафиксировано 12 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области. Поделиться

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Авдеевском направлении бойцы ВСУ смогли отбить 3 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 – вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Что известно о новых успехах ВСУ на поле боя

По словам украинских воинов, солдаты РФ не отказываются от планов выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери. Поделиться

Кроме того, сообщается, что 5 января украинские пилоты нанесли удары по 5 районам сосредоточения личного состава врага.