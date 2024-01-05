ЗСУ завдали армії РФ значних втрат на лівобережжі Дніпра — зведення Генштабу

Протягом 5 січня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. ЗСУ вдається успішно стримувати ворога, попри постійні атаки, а також знищувати особовий склад та техніку армії РФ.

Генштаб ЗСУ розповів, що відбувається на фронті 5 січня

Повідомляється, що російські окупанти завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів.

Окрім того, наголошується, що було зафіксовано 12 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника в районі Синьківки Харківської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. Поширити

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Авдіївському напрямку бійці ЗСУ змогли відбити 3 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ на полі бою

За словами українських воїнів, солдати РФ не відмовляються від ПЛАНІВ вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат. Поширити

Окрім того, наголошується, що 5 січня українські пілоти завдали ударів по 5 районах зосередження особового складу ворога.