Удар армии РФ по Покровску. Известно об 11 погибших, среди них 5 детей

По предварительной информации, в результате удара преступной армии РФ по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.
Что известно о последствиях удара армии РФ по Покровскому району
По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, российские оккупанты обстреляли Покровский район управляемыми зенитными ракетами С-300, нанеся ключевые удары по Покровску и Ровно на Мирноградскую общину.
Ранения также получили 8 человек.
Зеленский пообещал ответ за Покровск
Президент Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности преступное военно-политическое руководство РФ за каждый коварный удар по Украине.
Глава государства подчеркнул, что в Покровском районе Донецкой области продолжается спасательная операция.
Зеленский заметил, что удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Но отметил, что всем раненым оказывается необходимая помощь.
Что известно о последствиях атак армии РФ по другим регионам
По информации представителей Херсонской ОВА, в результате обстрелов преступной армии РФ по территории региона ранения получил местный житель.
По их информации, мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
У пострадавшего минно-взрывная травма, закрытый перелом руки со смещением, множественные ссадины.
Кроме этого представители областной прокуратуры и руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщили, что в результате обстрелов населенных пунктов региона со стороны оккупационной армии РФ ранения получили двое девятилетних братьев.
По данным следствия, 6 января 2024 года вражеские войска в очередной раз обстреляли Дарьевскую общину Херсонской области.
В результате атаки, предварительно осколочные ранения, получили двое братьев 9 лет. Сейчас они доставлены в больницу.
По словам Прокудина, 9-летние близнецы вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь.
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