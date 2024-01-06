Удар армии РФ по Покровску. Известно об 11 погибших, среди них 5 детей
Категория
Украина
Дата публикации

Удар армии РФ по Покровску. Известно об 11 погибших, среди них 5 детей

Удар РФ по Покровску
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Источник:  online.ua

По предварительной информации, в результате удара преступной армии РФ по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.

Что известно о последствиях удара армии РФ по Покровскому району

По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, российские оккупанты обстреляли Покровский район управляемыми зенитными ракетами С-300, нанеся ключевые удары по Покровску и Ровно на Мирноградскую общину.

Ранения также получили 8 человек.

Зеленский пообещал ответ за Покровск

Президент Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности преступное военно-политическое руководство РФ за каждый коварный удар по Украине.

Глава государства подчеркнул, что в Покровском районе Донецкой области продолжается спасательная операция.

Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на данный момент известно о гибели более десяти человек, и среди них – дети, к сожалению… Мои соболезнования всем потерявшим родных и близких, - отметил президент.

Зеленский заметил, что удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Но отметил, что всем раненым оказывается необходимая помощь.

Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями, - подчеркнул глава государства.

Что известно о последствиях атак армии РФ по другим регионам

По информации представителей Херсонской ОВА, в результате обстрелов преступной армии РФ по территории региона ранения получил местный житель.

В Тягинце во вражеский обстрел попал 56-летний мужчина, - отмечают представители ОВА.

По их информации, мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

У пострадавшего минно-взрывная травма, закрытый перелом руки со смещением, множественные ссадины.

Кроме этого представители областной прокуратуры и руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщили, что в результате обстрелов населенных пунктов региона со стороны оккупационной армии РФ ранения получили двое девятилетних братьев.

По данным следствия, 6 января 2024 года вражеские войска в очередной раз обстреляли Дарьевскую общину Херсонской области.

В результате атаки, предварительно осколочные ранения, получили двое братьев 9 лет. Сейчас они доставлены в больницу.

По словам Прокудина, 9-летние близнецы вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь.

Мальчиков доставили в больницу. Их состояние стабилизировалось. У одного – травма стопы, у другого – мягких тканей передней брюшной стенки. Медики проводят дообследование, – подчеркнул руководитель ОВА.

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