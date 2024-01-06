Удар армії РФ по Покровську. Відомо про 11 загиблих, серед них 5 дітей

За попередньою інформацією, внаслідок удару злочинної армії РФ по Покровському району Донецької області загинуло 11 осіб, серед яких п'ятеро дітей.

Що відомо про наслідки удару армії РФ по Покровському району

За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, російські окупанти обстріляли Покровський район керованими зенітними ракетами С-300, завдавши ключових ударів по Покровську та Рівному на Мирноградської громади.

Зазначається, що поранення також отримали 8 осіб.

Зеленський пообіцяв відповідь за Покровськ

Президент Володимир Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності злочинне військово-політичне керівництво РФ за кожен підступний удар по Україні.

Глава держави підкреслив, що у Покровському районі на Донеччині триває рятувальна операція.

Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, - зазначив президент. Поширити

Зеленський зауважив, що удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Та зауважив, що всім пораненим наразі надається необхідна допомога.

Росія повинна відчувати - завжди відчувати, - що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити - нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями, - підкреслив глава держави. Поширити

Що відомо про наслідки атак армії РФ по інших регіонах

За інформацією представників Херсонської ОВА, внаслідок обстрілів злочинної армії РФ по території регіону поранення отримав місцевий житель.

У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік, - зазначають представники ОВА. Поширити

За їх інформацією, чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості.

У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна.

Окрім цього представники обласної прокуратури та керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомили, що внаслідок обстрілів населених пунктів регіону з боку окупаційної армії РФ поранення отримали двоє дев’ятирічних братів.

За даними слідства, 6 січня 2024 року ворожі війська вкотре обстріляли Дар'ївську громаду Херсонської області.

Внаслідок атаки, попередньо осколкові поранення, отримали двоє братів 9 років. Наразі їх доставлено до лікарні.

За словами Прокудіна, 9-річні близнюки разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь.