Сили ППО збили 8 крилатих ракет під час атаки РФ по Україні

У ніч на 13 січня РФ завдала ракетного удару по Україні, застосувавши 40 цілей – крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи
Як зазначають військові, в результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:
7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. — РФ;
3 ударні БПЛА "Shahed-136/131" з Курської області;
6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску — Тамбов);
до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Каспійське море, РФ);
6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. — РФ;
2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків — окупована Херсонщина);
4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Брянська область — РФ).
Українців закликали не ігнорувати тривогу, особливо із застосуванням "балістики".
Що відомо про наслідки ворожої атаки
Зазначається, що внаслідок атаки ракетами “Кинджал” вибухи пролунали у Дніпрі, у Кременчуцькому районі на Полтавщині, де ракета упала на території приватного будинку, однак, на щастя, не розірвалась.
Вибухи пролунали у Чернігівській області. Представники місцевої влади повідомили про роботу ППО та пошкодження об’єктів інфраструктури.
ППО також працювала у Кіровоградській області. Повідомляється, що постраждалих та руйнувань не зафіксовано.
У Рівненській області лунали вибухи через роботу ППО.
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