Сили ППО збили 8 крилатих ракет під час атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 8 крилатих ракет під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 13 січня РФ завдала ракетного удару по Україні, застосувавши 40 цілей – крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

Як зазначають військові, в результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. — РФ;

  • 3 ударні БПЛА "Shahed-136/131" з Курської області;

  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску — Тамбов);

  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Каспійське море, РФ);

  • 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. — РФ;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків — окупована Херсонщина);

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Брянська область — РФ).

Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби! Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди!, — наголошують в ПС.

Українців закликали не ігнорувати тривогу, особливо із застосуванням "балістики".

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Зазначається, що внаслідок атаки ракетами “Кинджал” вибухи пролунали у Дніпрі, у Кременчуцькому районі на Полтавщині, де ракета упала на території приватного будинку, однак, на щастя, не розірвалась.

Вибухи пролунали у Чернігівській області. Представники місцевої влади повідомили про роботу ППО та пошкодження об’єктів інфраструктури.

ППО також працювала у Кіровоградській області. Повідомляється, що постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

У Рівненській області лунали вибухи через роботу ППО.

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