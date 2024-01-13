Нічна атака РФ по Україні. У Дніпрі та Кропивницькому пролунали вибухи

У ніч на 13 січня у всіх областях країни оголошена повітряна тривога – з літаків Ту-95МС зафіксовано пуски крилатих ракет. Зранку винищувач МіГ-31К запустив "Кинджали".

Що відомо про атаку РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря о 5:32. Відомо, що окупанти випустили з літаків Ту-95МС крилаті ракети. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Повітряні сили повідомили також про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області, а потім про зліт ще декількох МіГ-31К. Були пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Відомо, що "Кинджали" рухалися у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу. Крилаті ракети своєю чергою рухалися аж до західних областей.

Також були пуски ракет Х-31П в сторону Бериславського району Херсонської області.

Загалом, за даними моніторингових груп, цієї ночі росіяни застосували 6 літаків Ту-95МС, 6 літаків Ту-22М3, 5 бортів МіГ-31К, літаки Су-34/Су-35 та запускали балістику з Криму.

Наслідки атаки

Під час масованої атаки у багатьох областях України працювала протиповітряна оборона. Через це жителі чули вибухи, зокрема:

Дніпропетровська область. У Дніпрі пролунали вибухи, відомо, що ворог спрямував на місто "Кинджали".

Полтавська область. У Кременчуцькому районі упала ракета на подвір'я одного з приватних будинків. Ракета не розірвалася. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено господарчу споруду.

Чернігівська область. У Чернігові лунали вибухи, там працювала ППО. Влада повідомляє, що є пошкодження, деталі поки не розголошують.

Кіровоградська область. У регіоні працювала протиповітряна оборона. За попередніми даними, без руйнувань та постраждалих.

Рівненська область. Лунали вибухи через роботу ППО. Обійшлося без наслідків.