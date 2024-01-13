Нічна атака РФ по Україні. У Дніпрі та Кропивницькому пролунали вибухи
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ по Україні. У Дніпрі та Кропивницькому пролунали вибухи

Повітряні Сили ЗСУ
Ракета

У ніч на 13 січня у всіх областях країни оголошена повітряна тривога – з літаків Ту-95МС зафіксовано пуски крилатих ракет. Зранку винищувач МіГ-31К запустив "Кинджали".

Що відомо про атаку РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря о 5:32. Відомо, що окупанти випустили з літаків Ту-95МС крилаті ракети. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Повітряні сили повідомили також про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області, а потім про зліт ще декількох МіГ-31К. Були пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Відомо, що "Кинджали" рухалися у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу. Крилаті ракети своєю чергою рухалися аж до західних областей.

Також були пуски ракет Х-31П в сторону Бериславського району Херсонської області.

Загалом, за даними моніторингових груп, цієї ночі росіяни застосували 6 літаків Ту-95МС, 6 літаків Ту-22М3, 5 бортів МіГ-31К, літаки Су-34/Су-35 та запускали балістику з Криму.

Наслідки атаки

Під час масованої атаки у багатьох областях України працювала протиповітряна оборона. Через це жителі чули вибухи, зокрема:

Дніпропетровська область. У Дніпрі пролунали вибухи, відомо, що ворог спрямував на місто "Кинджали".

Полтавська область. У Кременчуцькому районі упала ракета на подвір'я одного з приватних будинків. Ракета не розірвалася. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено господарчу споруду.

Чернігівська область. У Чернігові лунали вибухи, там працювала ППО. Влада повідомляє, що є пошкодження, деталі поки не розголошують.

Кіровоградська область. У регіоні працювала протиповітряна оборона. За попередніми даними, без руйнувань та постраждалих.

Рівненська область. Лунали вибухи через роботу ППО. Обійшлося без наслідків.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коли може відбутися нова ракетна атака РФ на Україну — відповідь ПС
Київ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака РФ на Україну — зросла кількість загиблих та постраждалих
ДСНС України
атака РФ на Україну 2 січня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ закликали бути готовими до атак РФ по енергооб'єктах
енергетика

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм