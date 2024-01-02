Коли може відбутися нова ракетна атака РФ на Україну — відповідь ПС

У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що між минулим масованим ракетним ударом Росії на Україну пройшло чотири дні. Так що не виключено, шо саме такий час знадобиться країні-агресорці для підготовки ще одного подібного теракту.

РФ може готувати нову ракетну атаку на Україну

Росії може знадобитися ще чотири дні для того, щоб підготувати новий ракетний удар по Україні після сьогоднішньої атаки.

Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

У Ігната поцікавилися, чи зможе Росія повторити такий масований удар. Бо з минулої подібної атаки минуло лише чотири дні. І це незважаючи на прогнози західних експертів, що такого масованого удару знову бути не може.

Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є певні шаблони, – заявив Ігнат. Поширити

Він додав, що кожну ракету програмують – формують маршрут, де їй повернути праворуч, ліворуч, де піднятися і де вийти на удар. Це роблять відповідні спеціалісти.

Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас, – розповів спікер. Поширити

Ігнат нагадав, що росіяни вже давно перейшли недоторканий запас ракет, і зараз продовжують це робити.

Бачимо, що багато використовували ракет типу Х повітряного базування. "Калібри" вони не використовують останнім часом, дуже мало, – уточнив він. Поширити

Ракетна атака РФ по Україні 2 січня: що відомо

Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.