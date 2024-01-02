Когда может произойти новая ракетная атака РФ на Украину — ответ ВС

В Воздушных силах ВСУ отметили, что между прошлым массированным ракетным ударом России на Украину прошло четыре дня. Так что не исключено, что именно такое время понадобится стране-агрессору для подготовки еще одного подобного теракта.

РФ может готовить новую ракетную атаку на Украину

России может понадобиться еще четыре дня, чтобы подготовить новый ракетный удар по Украине после сегодняшней атаки.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

У Игната поинтересовались, сможет ли Россия повторить столь массированный удар. Потому что с прошлой подобной атаки прошло всего четыре дня. И это несмотря на прогнозы западных экспертов, что такого массированного удара снова быть не может.

Для подготовки, я думаю, достаточно нескольких дней. Спланировать, если у них есть определенные шаблоны, – заявил Игнат. Поделиться

Он добавил, что каждую ракету программируют – формируют маршрут, где ей повернуть направо, налево, где подняться и выйти на удар. Это делают соответствующие специалисты.

Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас, – рассказал спикер. Поделиться

Игнат напомнил, что россияне уже давно перешли неприкосновенный запас ракет и сейчас продолжают это делать.

Видим, что многие использовали ракеты типа Х воздушного базирования. "Калибры" они не используют в последнее время, очень мало, – уточнил он. Поделиться

Ракетная атака РФ по Украине 2 января: что известно

Утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Атака была направлена против Киева и Харькова. В столице погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.

В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.