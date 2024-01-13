Ночная атака РФ по Украине. В Днепре и Кропивницком прогремели взрывы

В ночь на 13 января во всех областях страны объявлена воздушная тревога – с самолетов Ту-95МС зафиксированы пуски крылатых ракет. Утром истребитель МиГ-31К запустил "Кинжалы".

Что известно об атаке РФ

Российские войска утром 13 января предприняли очередную попытку массированного ракетного удара по территории Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

В 05:55 по сообщениям Воздушных Сил ВСУ, россияне совершили пуск ракет типа Х-101/555/55.

Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 — 07.00, — сообщили в Воздушных Силах. Поделиться

Воздушные Силы сообщали об опасности жителей Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Впоследствии в Днепре и Кропивницком прогремели несколько взрывов. Предварительно работала ПВО.

В Днепре жители слышали взрывы дважды за утро.

Затем на территории РФ взлетел МИГ-31К — носитель ракет "Кинжал". Тревога была объявлена на всей территории Украины.

Взрывы в Киевской области 12 января

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны поздно вечером 12 января.

Ранее об угрозе ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" предупреждали в воздушных силах ВСУ. Также сообщалось, что вражеские беспилотники фиксировались на севере области с западным курсом, вскоре один из них изменил направление движения в сторону Ирпеня.

Мэр Киева подтвердил, что в окрестностях города слышны взрывы.