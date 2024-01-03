В ВСУ призывали быть готовыми к атакам РФ по энергообъектам

Украинцам нужно быть готовыми к обстрелам критической инфраструктуры.

В ВСУ призвали быть готовыми к атакам РФ по энергообъектам

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что не хотела бы, чтобы граждане именно ожидали атаки, потому что мнения могут быть материальными. Однако, по ее словам, необходимо отдавать себе отчет, что опасность не миновала. Украинцы должны быть готовы оперативно реагировать на опасность, в частности спускаться в укрытие после тревоги.

После таких массированных ударов могут быть последствия – такие, как и вчера, были зафиксированы. Когда исчезают электропитание, водоснабжение и тепло, – предупредила Гуменюк. Поделиться

Она подчеркнула, что предусматривать подобное развитие событий - "необходимо".

Аналитика свидетельствует, что дальше идут похолодания. Более низкие температуры прогнозируются. Это, по всей вероятности, период, когда враг захочет давить энергетически, — отметила военная. Поделиться

Она рассказала, что сейчас атаки ВС РФ на энергетические объекты - "совершенно не исключены". Это значит, что украинцы должны быть готовы к ним.

Кроме того, в стране-агрессоре не прекращают производство и поставку боеприпасов.

Военно-промышленный комплекс России продолжает работать. Да, со сложностями, да, замедленно, не в том масштабе, который они могли позволить себе раньше, — объяснила Гуменюк. Поделиться

Она добавила, что ракеты, по которым 2 января оккупанты ударили по Киеву, были изготовлены в 2023 году.

Германия вкладывает деньги в восстановление энергетики Украины

Немецкий государственный банк развития KfW предоставит более 24 млн евро на восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины.

Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в пострадавших от российских атак регионах Украины.

Вчера НЭК Укрэнерго и KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро и грантовое соглашение на 0,5 млн евро для финансирования проекта, говорится в сообщении. Поделиться

Ранее в декабре стало известно, что правительство Германии выделит 88,5 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины, которая испытывает удары РФ по своей инфраструктуре.

Таким образом, общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 млн. евро. Берлин остается самым крупным его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.