В ВСУ призывали быть готовыми к атакам РФ по энергообъектам

Украинцам нужно быть готовыми к обстрелам критической инфраструктуры.
В ВСУ призвали быть готовыми к атакам РФ по энергообъектам
Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что не хотела бы, чтобы граждане именно ожидали атаки, потому что мнения могут быть материальными. Однако, по ее словам, необходимо отдавать себе отчет, что опасность не миновала. Украинцы должны быть готовы оперативно реагировать на опасность, в частности спускаться в укрытие после тревоги.
Она подчеркнула, что предусматривать подобное развитие событий - "необходимо".
Она рассказала, что сейчас атаки ВС РФ на энергетические объекты - "совершенно не исключены". Это значит, что украинцы должны быть готовы к ним.
Кроме того, в стране-агрессоре не прекращают производство и поставку боеприпасов.
Она добавила, что ракеты, по которым 2 января оккупанты ударили по Киеву, были изготовлены в 2023 году.
Германия вкладывает деньги в восстановление энергетики Украины
Немецкий государственный банк развития KfW предоставит более 24 млн евро на восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины.
Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в пострадавших от российских атак регионах Украины.
Ранее в декабре стало известно, что правительство Германии выделит 88,5 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины, которая испытывает удары РФ по своей инфраструктуре.
Таким образом, общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 млн. евро. Берлин остается самым крупным его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.
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