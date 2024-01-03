Українцям треба бути готовими до обстрілів критичної інфраструктури.
У ЗСУ закликали бути готовими до атак РФ по енергооб'єктах
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що не хотіла б, щоб громадяни саме очікували на атаки, бо думки можуть бути матеріальними. Проте, з її слів, необхідно усвідомлювати, що небезпека не минула. Українці мають бути готовими оперативно реагувати на небезпеку, зокрема спускатись в укриття після тривоги.
Вона наголосила, що передбачати подібний розвиток подій — "необхідно".
Вона розповіла, що нині атаки ЗС РФ на енергетичні об’єкти — "абсолютно не виключені". Це означає, що українці мають бути до них готові.
Окрім того, у країні-агресорці не припиняють виробництво й постачання боєприпасів.
Вона додала, що ракети, якими 2 січня окупанти вдарили по Києву, були виготовлені у 2023 році.
Німеччина вкладає гроші у відновлення енергетики України
Німецький державний банк розвитку KfW надасть понад 24 млн євро на відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України.
Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак.
Раніше у грудні стало відомо, що уряд Німеччини виділить 88,5 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України, яка зазнає ударів РФ по своїй інфраструктурі.
Таким чином, загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 млн євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.
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