Українцям треба бути готовими до обстрілів критичної інфраструктури.

У ЗСУ закликали бути готовими до атак РФ по енергооб'єктах

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що не хотіла б, щоб громадяни саме очікували на атаки, бо думки можуть бути матеріальними. Проте, з її слів, необхідно усвідомлювати, що небезпека не минула. Українці мають бути готовими оперативно реагувати на небезпеку, зокрема спускатись в укриття після тривоги.

Після таких масованих ударів можуть бути наслідки — такі як і вчора були зафіксовані. Коли зникають електроживлення, водопостачання і тепло, — попередила Гуменюк. Поширити

Вона наголосила, що передбачати подібний розвиток подій — "необхідно".

Аналітика свідчить, що далі ідуть похолодання. Більш низькі температури прогнозуються. Це, цілком ймовірно, період, коли ворог захоче тиснути енергетично, — зазначила військова. Поширити

Вона розповіла, що нині атаки ЗС РФ на енергетичні об’єкти — "абсолютно не виключені". Це означає, що українці мають бути до них готові.

Окрім того, у країні-агресорці не припиняють виробництво й постачання боєприпасів.

Військово-промисловий комплекс Росії продовжує функціонувати. Так, зі складностями, так, уповільнено, не в тому масштабі, який вони могли дозволити собі раніше, — пояснила Гуменюк. Поширити

Вона додала, що ракети, якими 2 січня окупанти вдарили по Києву, були виготовлені у 2023 році.

Німеччина вкладає гроші у відновлення енергетики України

Німецький державний банк розвитку KfW надасть понад 24 млн євро на відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України.

Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак.

Вчора НЕК Укренерго та KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту, – йдеться у повідомленні. Поширити

Раніше у грудні стало відомо, що уряд Німеччини виділить 88,5 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України, яка зазнає ударів РФ по своїй інфраструктурі.

Таким чином, загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 млн євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.