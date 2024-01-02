Массированная атака РФ на Украину — возросло количество погибших и пострадавших

По состоянию на 17:30 известно уже о 5 погибших в результате новой масштабной атаки России на Украину. Еще по меньшей мере 127 человек пострадали.
В Украине растет количество погибших и пострадавших после атаки РФ 2 января
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обновила информацию о количестве жертв новой масштабной воздушной атаки врага.
Кроме того, указано, что до сих пор идет ликвидация пожаров в Подольском районе Киева.
По словам спасателей, в Харькове не прекращаются работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома.
Согласно последним данным, по меньшей мере два человека погибли в столице. Еще две жертвы обнаружили в Киевской области.
В Харькове по состоянию на вечер известно об одной погибшей и 52 пострадавших.
Ракетная атака России на Украину 2 января: что важно знать
Армия РФ атаковала Украину 99 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушных целей.
В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
Кроме того, россияне направили на гражданское население 35 "шахедов" - все удалось ликвидировать.
Под удар врага попали Киев, Киевская область и Харьков.
В Соломенском районе вспыхнули пожары в двух многоэтажных жилых домах.
Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий.
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