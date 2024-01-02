Масована атака РФ на Україну — зросла кількість загиблих та постраждалих

Станом на 17:30 відомо уже про 5 загиблих внаслідок нової масштабної атаки Росії на Україну. Ще щонайменше 127 людей постраждали.

В Україні зростає кількість загиблих та постраждалих після атаки РФ 2 січня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оновила інформацію щодо кількості жертв нової масштабної повітряної атаки ворога.

Станом на 17 год. до 127 збільшилася кількість постраждалих загалом по Україні. Загинуло 5 людей, - йдеться в заяві ДСНС. Поширити

Окрім того, вказано, що досі триває ліквідація пожеж за двома адресами у Подільському районі Києва.

За словами рятувальників, у Харкові не припиняються роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.

Згідно з останніми даними, щонайменше двоє людей загинули у столиці. Ще дві жертви виявили у Київській області.

У Харкові станом на вечір відомо про одну загиблу та 52 постраждалих.

До лікарень доставили 16 людей, з них 2 – діти і двоє дорослих — перебувають на амбулаторному лікуванні. 12 потерпілих госпіталізованих мають уламкові пошкодження я кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів тяжкості. Троє пацієнтів у важкому стані, 9 – у середньому та легкому. Поширити

Ракетна атака Росії на Україну 2 січня: що важливо знати

Армія РФ атакувала Україну 99 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Окрім того, росіяни спрямували на цивільне населення 35 “шахедів” - усі вдалося ліквідувати.

Під удар ворога потрапили Київ, Київська область та Харків.

У Солом’янському районі спалахнули пожежі у двох багатоповерхових житлових будинках.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель.