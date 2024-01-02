Масована атака РФ на Україну — зросла кількість загиблих та постраждалих

Станом на 17:30 відомо уже про 5 загиблих внаслідок нової масштабної атаки Росії на Україну. Ще щонайменше 127 людей постраждали.
В Україні зростає кількість загиблих та постраждалих після атаки РФ 2 січня
Державна служба України з надзвичайних ситуацій оновила інформацію щодо кількості жертв нової масштабної повітряної атаки ворога.
Окрім того, вказано, що досі триває ліквідація пожеж за двома адресами у Подільському районі Києва.
За словами рятувальників, у Харкові не припиняються роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.
Згідно з останніми даними, щонайменше двоє людей загинули у столиці. Ще дві жертви виявили у Київській області.
У Харкові станом на вечір відомо про одну загиблу та 52 постраждалих.
Ракетна атака Росії на Україну 2 січня: що важливо знати
Армія РФ атакувала Україну 99 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.
Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".
Окрім того, росіяни спрямували на цивільне населення 35 “шахедів” - усі вдалося ліквідувати.
Під удар ворога потрапили Київ, Київська область та Харків.
У Солом’янському районі спалахнули пожежі у двох багатоповерхових житлових будинках.
Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель.
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