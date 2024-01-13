Армія РФ атакувала Шостку на Сумщині крилатими ракетами Х-22

Злочинна армія РФ під час ранкової ракетної атаки по Україні випустила по місту Шостка у Сумській області крилаті ракети Х-22. Внаслідок злочинної атаки є поранена та зафіксовані численні руйнування.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Шостці на Сумщині

За інформацією представників Оперативного командування “Північ” та прокуратури Сумської області, у місті було зафіксовано 7 “прильотів”.

Внаслідок ракетної атаки російських злочинців поранення отримала 47-річна жінка.

Вибуховою хвилею було пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.

Що відомо про наслідки ракетних атак армії РФ по інших регіонах

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок масованої ракетної атаки російських військових злочинців, зокрема, ракетами “Кинджал”, зафіксовані влучання у Дніпрі.

Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося, - зазначив Лисак. Поширити

Також Лисак подякував оборонцям неба. Наголосив, що їхня робота допомогла уникнути більших наслідків.

Очільник ОВА розповів, що неспокійно й на Нікопольщині. Російський агресор ніяк не вгамується та знову б'є по району.

За його словами, у небі над Дніпропетровською областю силами ППО було збито 2 ворожі ракети.

Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід”, - наголосив Лисак. Поширити

Відомо, що уламки від збитої ракети впали в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові.

У деяких будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Унаслідок вибуху припинила роботу котельня, її вже перезапущено. Жертв та постраждалих немає.

Також повідомляється про збиття ворожої ракети у Хмельницькій області.