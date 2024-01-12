Українські бомбардувальники Су-24 змогли оснастити ракетами Storm Shadow

Відтепер Су-24 Повітряних сил ЗСУ здатні нести Storm Shadow. Як це вдалось

За словами гендиректора компанії MBDA Еріка Беранже у коментарі журналістам видання Challenges, після початку розв’язаної РФ злочинної війни проти України у світі значно зріс попит на різні види озброєнь та їхні модифікації.

За його словами, інженерам компанії MBDA вдалось у доволі стислі терміни модифікувати британські далекобійні ракети Storm Shadow/SCALP для їх пусків з радянських бомбардувальників Су-24, які є на озброєнні України.

Беранже підкреслив, що у звичайних умовах на реалізацію цього пішло б не менше 6 років.

Однак, як зазначив гендиректор MBDA на проведення швидкої модифікації вплинув фактично наданий його компанії карт-бланш.

Зокрема раніше було відомо про те, що для встановлення Storm Shadow було використано пілони від ударного літака Tornado.

При цьому раніше ця ж компанія заявляла, що можуть адаптувати на СУ-24 і ракети Taurus і для цього їм знадобиться близько 6 місяців.

Що відомо про потреби України у сучасній авіації

За словами командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, західні партнери повинні розпочати поставки Україні великої кількості авіації.

Я б говорив про A-10 як про один з варіантів, якщо їх нам дадуть... Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті, - підкреслив Сирський в інтерв’ю журналістам Reuters. Поширити

Сирський пояснив, що штурмовики A-10 здатні надавати підтримку Сухопутним силам, які прагнуть перехопити ініціативу у протистоянні із російськими окупантами.

Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... Всього, що протистоїть піхоті, - зазначає Сирський. Поширити

За його словами, важливу роль також можуть зіграти ударні вертольоти AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

A-10 Thunderbolt - американський дозвуковий штурмовик, який почали виробляти з 1970-х років.

Він був прийнятий на озброєння у 1976 році. Такий штурмовик є єдиним літаком ВПС США, призначення якого полягає у тому, щоб забезпечувати безпосередню авіаційну підтримку.

Американці використовували літак у низці конфліктів, у тому числі під час війни в Афганістані та операції НАТО в Сербії.

За допомогою штурмовика A-10 Thunderbolt можна запускати керовані ракети проти авіації та наземних цілей, некеровані ракети та авіабомби.