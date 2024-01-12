Українські бомбардувальники Су-24 змогли оснастити ракетами Storm Shadow

Командам інженерів та техніків вдалось озброїти українські бомбардувальники Су-24 британськими далекобійними ракетами Storm Shadow.
Відтепер Су-24 Повітряних сил ЗСУ здатні нести Storm Shadow. Як це вдалось
За словами гендиректора компанії MBDA Еріка Беранже у коментарі журналістам видання Challenges, після початку розв’язаної РФ злочинної війни проти України у світі значно зріс попит на різні види озброєнь та їхні модифікації.
За його словами, інженерам компанії MBDA вдалось у доволі стислі терміни модифікувати британські далекобійні ракети Storm Shadow/SCALP для їх пусків з радянських бомбардувальників Су-24, які є на озброєнні України.
Беранже підкреслив, що у звичайних умовах на реалізацію цього пішло б не менше 6 років.
Однак, як зазначив гендиректор MBDA на проведення швидкої модифікації вплинув фактично наданий його компанії карт-бланш.
Зокрема раніше було відомо про те, що для встановлення Storm Shadow було використано пілони від ударного літака Tornado.
При цьому раніше ця ж компанія заявляла, що можуть адаптувати на СУ-24 і ракети Taurus і для цього їм знадобиться близько 6 місяців.
Що відомо про потреби України у сучасній авіації
За словами командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, західні партнери повинні розпочати поставки Україні великої кількості авіації.
Сирський пояснив, що штурмовики A-10 здатні надавати підтримку Сухопутним силам, які прагнуть перехопити ініціативу у протистоянні із російськими окупантами.
За його словами, важливу роль також можуть зіграти ударні вертольоти AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.
A-10 Thunderbolt - американський дозвуковий штурмовик, який почали виробляти з 1970-х років.
Він був прийнятий на озброєння у 1976 році. Такий штурмовик є єдиним літаком ВПС США, призначення якого полягає у тому, щоб забезпечувати безпосередню авіаційну підтримку.
Американці використовували літак у низці конфліктів, у тому числі під час війни в Афганістані та операції НАТО в Сербії.
За допомогою штурмовика A-10 Thunderbolt можна запускати керовані ракети проти авіації та наземних цілей, некеровані ракети та авіабомби.
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