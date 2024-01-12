Украинские бомбардировщики Су-24 смогли оснастить ракетами Storm Shadow

Командам инженеров и техников удалось вооружить украинские бомбардировщики Су-24 британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.
Теперь Су-24 Воздушных сил ВСУ способны нести Storm Shadow. Как это удалось
По словам гендиректора компании MBDA Эрика Беранже в комментарии журналистам издания Challenges, после начала развязанной РФ преступной войны против Украины в мире значительно возрос спрос на разные виды вооружений и их модификации.
По его словам, инженерам компании MBDA удалось в сжатые сроки модифицировать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP для их пусков с советских бомбардировщиков Су-24, которые находятся на вооружении Украины.
Беранже подчеркнул, что в обычных условиях на реализацию этого ушло бы не менее 6 лет.
Однако, как отметил гендиректор MBDA, на проведение быстрой модификации повлиял фактически предоставленный его компании карт-бланш.
В частности, ранее было известно о том, что для установки Storm Shadow были использованы пилоны от ударного самолета Tornado.
При этом ранее эта же компания заявляла, что могут адаптироваться на СУ-24 и ракеты Taurus и для этого им понадобится около 6 месяцев.
Что известно о потребностях Украины в современной авиации
По словам командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского, западные партнеры должны начать поставки Украине большого количества авиации.
Сырский объяснил, что штурмовики A-10 способны оказывать поддержку Сухопутным силам, стремящимся перехватить инициативу в противостоянии с российскими оккупантами.
По его словам, немаловажную роль также могут сыграть ударные вертолеты AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.
A-10 Thunderbolt – американский дозвуковой штурмовик, который начали производить с 1970-х годов.
Он был принят на вооружение в 1976 году. Такой штурмовик является единственным самолетом ВВС США, предназначение которого состоит в том, чтобы обеспечивать непосредственную авиационную поддержку.
Американцы использовали самолет в ряде конфликтов, в том числе во время войны в Афганистане и операции НАТО в Сербии.
С помощью штурмовика A-10 Thunderbolt можно запускать управляемые ракеты против авиации и наземных целей, неуправляемые ракеты и авиабомбы.
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