Украинские бомбардировщики Су-24 смогли оснастить ракетами Storm Shadow
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бомбардировщики Су-24 смогли оснастить ракетами Storm Shadow

Су-24 ЗСУ
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Источник:  online.ua

Командам инженеров и техников удалось вооружить украинские бомбардировщики Су-24 британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Теперь Су-24 Воздушных сил ВСУ способны нести Storm Shadow. Как это удалось

По словам гендиректора компании MBDA Эрика Беранже в комментарии журналистам издания Challenges, после начала развязанной РФ преступной войны против Украины в мире значительно возрос спрос на разные виды вооружений и их модификации.

По его словам, инженерам компании MBDA удалось в сжатые сроки модифицировать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP для их пусков с советских бомбардировщиков Су-24, которые находятся на вооружении Украины.

Беранже подчеркнул, что в обычных условиях на реализацию этого ушло бы не менее 6 лет.

Однако, как отметил гендиректор MBDA, на проведение быстрой модификации повлиял фактически предоставленный его компании карт-бланш.

В частности, ранее было известно о том, что для установки Storm Shadow были использованы пилоны от ударного самолета Tornado.

При этом ранее эта же компания заявляла, что могут адаптироваться на СУ-24 и ракеты Taurus и для этого им понадобится около 6 месяцев.

Что известно о потребностях Украины в современной авиации

По словам командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского, западные партнеры должны начать поставки Украине большого количества авиации.

Я бы говорил об A-10 как одном из вариантов, если их нам дадут... Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, имеет широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей в помощь пехоте, - подчеркнул Сырский. в интервью журналистам Reuters.

Сырский объяснил, что штурмовики A-10 способны оказывать поддержку Сухопутным силам, стремящимся перехватить инициативу в противостоянии с российскими оккупантами.

Он предназначен для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... Всего, что противостоит пехоте, отмечает Сырский.

По его словам, немаловажную роль также могут сыграть ударные вертолеты AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.

A-10 Thunderbolt – американский дозвуковой штурмовик, который начали производить с 1970-х годов.

Он был принят на вооружение в 1976 году. Такой штурмовик является единственным самолетом ВВС США, предназначение которого состоит в том, чтобы обеспечивать непосредственную авиационную поддержку.

Американцы использовали самолет в ряде конфликтов, в том числе во время войны в Афганистане и операции НАТО в Сербии.

С помощью штурмовика A-10 Thunderbolt можно запускать управляемые ракеты против авиации и наземных целей, неуправляемые ракеты и авиабомбы.

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