Армія РФ зранку атакувала Україну ракетами "Кинджал"

Зранку 13 січня злочинна армія РФ провела масовану ракетну атаку по Україні, застосувавши серед іншого аеробалістичні ракети "Кинджал".
Що відомо про чергову масовану ракетну атаку окупантів по Україні
За інформацією представників командування Повітряних сил ЗСУ, 0 5:32 ранку окупанти здійснили пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря.
Зокрема, з літаків Ту-95МС було випущено крилаті ракети по Україні.
Після цього у Повітряних силах повідомили про зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області.
Окрім цього відбувся зліт ще кількох ворожих винищувачів МіГ-31К, які випустили по Україні аеробалістичні ракети “Кинджал”.
“Кинджали” було випущено у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу.
Крилаті ракети рухались у напрямку західних областей України.
Також були пуски ракет Х-31П у напрямку Беріславського району на Херсонщині.
Загалом, за даними моніторингових груп, цієї ночі росіяни застосували 6 літаків Ту-95МС, 6 літаків Ту-22М3, 5 бортів МіГ-31К, літаки Су-34/Су-35 та запускали балістику з Криму.
Що відомо про наслідки ворожої атаки
Зазначається, що внаслідок атаки ракетами “Кинджал” вибухи пролунали у Дніпрі, у Кременчуцькому районі на Полтавщині, де ракета упала на території приватного будинку, однак, на щастя, не розірвалась.
Вибухи пролунали у Чернігівській області. Представники місцевої влади повідомили про роботу ППО та пошкодження об’єктів інфраструктури.
ППО також працювала у Кіровоградській області. Повідомляється, що постраждалих та руйнувань не зафіксовано.
У Рівненській області лунали вибухи через роботу ППО.
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