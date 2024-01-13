Армія РФ зранку атакувала Україну ракетами "Кинджал"

Що відомо про чергову масовану ракетну атаку окупантів по Україні

За інформацією представників командування Повітряних сил ЗСУ, 0 5:32 ранку окупанти здійснили пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Зокрема, з літаків Ту-95МС було випущено крилаті ракети по Україні.

Після цього у Повітряних силах повідомили про зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області.

Окрім цього відбувся зліт ще кількох ворожих винищувачів МіГ-31К, які випустили по Україні аеробалістичні ракети “Кинджал”.

“Кинджали” було випущено у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу.

Крилаті ракети рухались у напрямку західних областей України.

Також були пуски ракет Х-31П у напрямку Беріславського району на Херсонщині.

Загалом, за даними моніторингових груп, цієї ночі росіяни застосували 6 літаків Ту-95МС, 6 літаків Ту-22М3, 5 бортів МіГ-31К, літаки Су-34/Су-35 та запускали балістику з Криму.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Зазначається, що внаслідок атаки ракетами “Кинджал” вибухи пролунали у Дніпрі, у Кременчуцькому районі на Полтавщині, де ракета упала на території приватного будинку, однак, на щастя, не розірвалась.

Вибухи пролунали у Чернігівській області. Представники місцевої влади повідомили про роботу ППО та пошкодження об’єктів інфраструктури.

ППО також працювала у Кіровоградській області. Повідомляється, що постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

У Рівненській області лунали вибухи через роботу ППО.