У Новомосковську вибуховою хвилею від обстрілу перевернуло маршрутку — десятки постраждалих
Категорія
Події
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У Новомосковську вибуховою хвилею від обстрілу перевернуло маршрутку — десятки постраждалих

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Новомосковськ

Масштабна ракетна атака армії РФ вранці 8 січня прийшлася і по Дніпропетровській області. У місті Новомосковську через вибух у будівлі підкинуло у повітря маршрутне таксі. Транспортний засіб перевернувся, пасажири отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

Маршрутка у Новомосковську потрапила під вибухову хвилю

Під час атаки РФ у Дніпропетровській області ворог поцілив по Новомосковську. Вибухом перевернуло маршрутку, вже відомо про десятки поранених.

Про це повідомляє у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості, – розповів Лисак.

Наслідки обстрілу РФ у Новомосковську

За даними голови МВС Ігоря Клименка, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі.

8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей, – конкретизував він дані про постраждалих.

Крім того, за даними ОВА, пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

Ракетна атака РФ на Запоріжжя: що відомо

Вранці 8 січня російські війська обстріляли Запоріжжя. Атака була комбінованою – крилатими і балістичними ракетами з різних напрямків.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками.

Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися.

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