У Новомосковську вибуховою хвилею від обстрілу перевернуло маршрутку — десятки постраждалих

Масштабна ракетна атака армії РФ вранці 8 січня прийшлася і по Дніпропетровській області. У місті Новомосковську через вибух у будівлі підкинуло у повітря маршрутне таксі. Транспортний засіб перевернувся, пасажири отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Маршрутка у Новомосковську потрапила під вибухову хвилю
Під час атаки РФ у Дніпропетровській області ворог поцілив по Новомосковську. Вибухом перевернуло маршрутку, вже відомо про десятки поранених.
Про це повідомляє у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки обстрілу РФ у Новомосковську
За даними голови МВС Ігоря Клименка, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі.
Крім того, за даними ОВА, пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.
Ракетна атака РФ на Запоріжжя: що відомо
Вранці 8 січня російські війська обстріляли Запоріжжя. Атака була комбінованою – крилатими і балістичними ракетами з різних напрямків.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками.
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