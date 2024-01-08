Російські ракети поцілили у житлові квартали Запоріжжя. Є постраждалі

O 7 ранку 8 січня РФ обстріляла Запоріжжя різними типами ракет. У місті лунали вибухи, вналідок терористичного акту російської армії є постраждалі.

Ракетна атака РФ на Запоріжжя: що відомо

Вранці 8 січня російські війська обстріляли Запоріжжя. Атака була комбінованою – крилатими і балістичними ракетами з різних напрямків.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів. Поширити

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками.

Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися. Поширити

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренники, – закликав Юрій Малашко. Поширити

В Україні зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомили, що в Запоріжжі кількість загиблих зросла до девʼяти людей. 29 грудня їх було вісім.

30 грудня у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.

За інформацією представників командування Повітряних сил ЗСУ, 29 грудня у Запоріжжі було чутно звук вибуху.

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили ще о 10 годині 30 хвилин через зліт у небо російського МіГ-31К, що є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал”.