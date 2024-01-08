Російські ракети поцілили у житлові квартали Запоріжжя. Є постраждалі

O 7 ранку 8 січня РФ обстріляла Запоріжжя різними типами ракет. У місті лунали вибухи, вналідок терористичного акту російської армії є постраждалі.
Ракетна атака РФ на Запоріжжя: що відомо
Вранці 8 січня російські війська обстріляли Запоріжжя. Атака була комбінованою – крилатими і балістичними ракетами з різних напрямків.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками.
На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.
В Україні зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомили, що в Запоріжжі кількість загиблих зросла до девʼяти людей. 29 грудня їх було вісім.
30 грудня у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
За інформацією представників командування Повітряних сил ЗСУ, 29 грудня у Запоріжжі було чутно звук вибуху.
Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили ще о 10 годині 30 хвилин через зліт у небо російського МіГ-31К, що є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал”.
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