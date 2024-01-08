Российские ракеты попали в жилые кварталы Запорожья. Есть пострадавшие

В 7 утра 8 января РФ обстреляла Запорожье разными типами ракет. В городе раздавались взрывы, в результате террористического акта российской армии есть пострадавшие.
Ракетная атака РФ на Запорожье: что известно
Утром 8 января русские войска обстреляли Запорожье. Атака была комбинированной – крылатыми и баллистическими ракетами с разных направлений.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.
Пока известно о попадании ракет в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами.
На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.
В Украине выросло количество погибших в результате атаки РФ
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщили, что в Запорожье количество погибших возросло до девяти человек. 29 декабря их было восемь.
30 декабря в Запорожье объявлен День траура по погибшим.
По информации представителей командования Воздушных сил ВСУ, 29 декабря в Запорожье был слышен звук взрыва.
Воздушную тревогу по всей Запорожской области объявили еще в 10 часов 30 минут из-за взлета в небо российского МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
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