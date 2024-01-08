Российские ракеты попали в жилые кварталы Запорожья. Есть пострадавшие

В 7 утра 8 января РФ обстреляла Запорожье разными типами ракет. В городе раздавались взрывы, в результате террористического акта российской армии есть пострадавшие.

Ракетная атака РФ на Запорожье: что известно

Утром 8 января русские войска обстреляли Запорожье. Атака была комбинированной – крылатыми и баллистическими ракетами с разных направлений.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов. Поделиться

Пока известно о попадании ракет в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами.

В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться. Поделиться

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренники, – призвал Юрий Малашко. Поделиться

В Украине выросло количество погибших в результате атаки РФ

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщили, что в Запорожье количество погибших возросло до девяти человек. 29 декабря их было восемь.

30 декабря в Запорожье объявлен День траура по погибшим.

По информации представителей командования Воздушных сил ВСУ, 29 декабря в Запорожье был слышен звук взрыва.

Воздушную тревогу по всей Запорожской области объявили еще в 10 часов 30 минут из-за взлета в небо российского МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".