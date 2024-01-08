РФ атакує Україну ракетами. В багатьох містах лунають вибухи

Армія РФ рано-вранці 8 січня обстріляла Україну зі стратегічної авіації. По різним містам країни було випущено десятки крилатих ракет. Також ворог використовує "Кинджали" та балістику.

РФ масовано атакувала Україну ракетами

Нова масштабна атака Росії на українські міста розпочалася близько шостої години ранку. У РФ злетіла стратегічна авіація.

О 06:43 у Дніпрі пролунали вибухи, їх було чути в передмісті.

За кілька хвилин до того Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджала" й швидкісну ціль на Дніпро.

Також вибухи чули в Харкові. Мер міста Ігор Терехов попередив про можливі нові прильоти. В ОВА розповіли про щонайменше 4 удари.

Очільник ОВА Олег Синєгубов пише, що окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину – без постраждалих.

Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці, – додає Синєгубов. Поширити

Крім того, в Харківській області росіяни влучили у приватний будинок в м. Зміїв.

О 07:16 вибухи пролунали у Кривому Розі. Перед тим Повітряні сили закликали жителів цього міста бути в укритті у зв’язку з пуском "Кинджала" з одного з російських винищувачів МіГ-31К.

Також повідомлялося про загрозу балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя. В обласному центрі чули вибухи о 7.02.

Інформацію про кількість та наслідки ракетних ударів по території міста Запоріжжя та населеним пунктам Запорізької області буде оприлюднено після відбою тривоги, – написав голова ОВА Юрій Малашко. Поширити

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у місті є постраждалі від російських терористичних атак.

У Хмельницькій області повідомили про роботу ППО. О 07:21 у місті пролунали вибухи.

РФ може готувати нову ракетну атаку на Україну

Росії може знадобитися ще чотири дні для того, щоб підготувати новий ракетний удар по Україні після атаки 2 січня.

Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

У Ігната поцікавилися, чи зможе Росія повторити такий масований удар. Бо з минулої подібної атаки минуло лише чотири дні. І це незважаючи на прогнози західних експертів, що такого масованого удару знову бути не може.

Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є певні шаблони, – заявив Ігнат. Поширити

Він додав, що кожну ракету програмують – формують маршрут, де їй повернути праворуч, ліворуч, де піднятися і де вийти на удар. Це роблять відповідні спеціалісти.