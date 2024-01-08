РФ атакует Украину ракетами. Во многих городах раздаются взрывы
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атакует Украину ракетами. Во многих городах раздаются взрывы

Воздушные Силы ВСУ
Ракета
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Армия РФ ранним утром 8 января обстреляла Украину из стратегической авиации. По разным городам страны были выпущены десятки крылатых ракет. Также враг использует "Кинжалы" и баллистику.

РФ массированно атаковала Украину ракетами

Новая масштабная атака России на украинские города началась около шести часов утра. В РФ взлетела стратегическая авиация.

В 06:43 в Днепре прогремели взрывы, их было слышно в пригороде.

Несколькими минутами ранее Воздушные силы сообщили о пуске "Кинжала" и скоростной цели на Днепр.

Также взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупредил о возможных новых прилетах. В ОВА рассказали о по меньшей мере 4 ударах.

Глава ОВА Олег Синегубов пишет, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. В эту минуту – без пострадавших.

Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте, – добавляет Синегубов.

Кроме того, в Харьковской области россияне попали в частный дом в г. Змиеве.

В 07:16 взрывы прогремели в Кривом Роге. Перед тем Воздушные силы призвали жителей этого города быть в укрытии в связи с пуском "Кинжала" с одного из российских истребителей МиГ-31К.

Также сообщалось об угрозе баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и Запорожья. В областном центре слышали взрывы в 7:02.

Информация о количестве и последствиях ракетных ударов по территории города Запорожья и населенным пунктам Запорожской области будет обнародована после отбоя тревоги, - написал председатель ОВА Юрий Малашко.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в городе пострадали от российских террористических атак.

В Хмельницкой области сообщили о работе ПВО. В 07:21 в городе раздались взрывы.

РФ может готовить новую ракетную атаку на Украину

России может понадобиться еще четыре дня, чтобы подготовить новый ракетный удар по Украине после атаки 2 января.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

У Игната поинтересовались, сможет ли Россия повторить столь массированный удар. Потому что из прошлой подобной атаки прошло всего четыре дня. И это несмотря на прогнозы западных экспертов, такого массированного удара снова быть не может.

Для подготовки, я думаю, достаточно нескольких дней. Спланировать, если у них есть определенные шаблоны, – заявил Игнат.

Он добавил, что каждую ракету программируют – формируют маршрут, где ей повернуть направо, налево, где подняться и выйти на удар. Это делают соответствующие специалисты.

Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас, – рассказал спикер.

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