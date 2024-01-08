РФ атакует Украину ракетами. Во многих городах раздаются взрывы

Армия РФ ранним утром 8 января обстреляла Украину из стратегической авиации. По разным городам страны были выпущены десятки крылатых ракет. Также враг использует "Кинжалы" и баллистику.
РФ массированно атаковала Украину ракетами
Новая масштабная атака России на украинские города началась около шести часов утра. В РФ взлетела стратегическая авиация.
В 06:43 в Днепре прогремели взрывы, их было слышно в пригороде.
Несколькими минутами ранее Воздушные силы сообщили о пуске "Кинжала" и скоростной цели на Днепр.
Также взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупредил о возможных новых прилетах. В ОВА рассказали о по меньшей мере 4 ударах.
Глава ОВА Олег Синегубов пишет, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. В эту минуту – без пострадавших.
Кроме того, в Харьковской области россияне попали в частный дом в г. Змиеве.
В 07:16 взрывы прогремели в Кривом Роге. Перед тем Воздушные силы призвали жителей этого города быть в укрытии в связи с пуском "Кинжала" с одного из российских истребителей МиГ-31К.
Также сообщалось об угрозе баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и Запорожья. В областном центре слышали взрывы в 7:02.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в городе пострадали от российских террористических атак.
В Хмельницкой области сообщили о работе ПВО. В 07:21 в городе раздались взрывы.
РФ может готовить новую ракетную атаку на Украину
России может понадобиться еще четыре дня, чтобы подготовить новый ракетный удар по Украине после атаки 2 января.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".
У Игната поинтересовались, сможет ли Россия повторить столь массированный удар. Потому что из прошлой подобной атаки прошло всего четыре дня. И это несмотря на прогнозы западных экспертов, такого массированного удара снова быть не может.
Он добавил, что каждую ракету программируют – формируют маршрут, где ей повернуть направо, налево, где подняться и выйти на удар. Это делают соответствующие специалисты.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-